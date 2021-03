Schwarzer Tag für Merkels Erben

Mehr als zehn Millionen Menschen waren in den beiden Bundesländern in Deutschland gestern wahlberechtigt.

Die Christdemokraten legen einen veritablen Fehlstart ins Superwahljahr 2021 hin. Die Grünen triumphieren in Baden-Württemberg, die SPD gewinnt in Rheinland-Pfalz.

Berlin/Stuttgart/Mainz. Dass es kein guter Sonntag für die CDU würde, das deutete sich schon in den letzten Umfragen an. Aber das ganze Ausmaß des Debakels wurde erst am Wahlabend sichtbar, als Prognosen und Hochrechnungen zu den beiden Landtagswahlen im Südwesten der Republik über die Fernsehschirme flimmerten. Baden-Württembergs CDU fiel so tief wie nie zuvor. Eine ARD-Hochrechnung wies die Christdemokraten in ihrem einstigen Stammland bei nur 23,9 Prozent aus – ein Minus von 3,1 Prozentpunkten. Die Grünen um Winfried Kretschmann triumphierten mit 31,9 Prozent (plus 1,6).