Austrias Schicksal in der Qualifikationsgruppe ist besiegelt

Die Veilchen unterlagen Sturm Graz in Unterzahl 1:2 und verpassen damit die Top sechs. WSG Tirol überholt Hartberg.

Sogar Erzrivale Rapid leistete der Austria Schützenhilfe, doch die Veilchen nahmen das Geschenk im Hinblick auf ein Endspiel um die Teilnahme an der Meistergruppe gegen den WAC am kommenden Sonntag nicht an. Die Mannschaft von Peter Stöger musste sich bei Sturm Graz in Unterzahl 1:2 geschlagen geben, hat damit vor ihrem abschließenden Spiel im Grunddurchgang vier Punkte Rückstand auf Platz sechs und damit keine Chance mehr auf die Meistergruppe.

Schon im Derby gegen Rapid (0:0) vor einer Woche war bei der Austria die letzte Vehemenz und der Nachdruck vermisst worden, um die minimale Chance auf die Top sechs noch ins Auge zu fassen. Auch in Graz übten sich die Wiener in falscher Zurückhaltung: ein gefährlicher Abschluss von Aleksandar Jukic (40.) in 45 Minuten war angesichts der Ausgangslage zu wenig. In der Pause wollte Stöger mit Benedikt Pichler zwar die Offensive forcieren, dieser sabotierte diesen plan jedoch mit einem rüden Einstieg gegen Sandro Ingolitsch – Rot (58.). Der Grazer musste mit Verdacht auf eine Knieverletzung ausgewechselt werden.

Als Kevin Friesenbichler das deutliche Chancen-Plus für Sturm in eine Führung ummünzte (75.), schien Austrias Schicksal besiegelt. Doch ein strammer Schuss von Dominik Fitz fand beinahe postwendend ins lange Eck (87.) und belebte die violette Hoffnung - kurz. Denn in der Nachspielzeit konnte die Austria den Ball nicht klären und Jon Gorenc-Stankovic schoss zum 2:1 für Sturm ein und schickte die Austria in die Qualifikationsgruppe.



Zweikampf WSG Tirol gegen Hartberg

Den umkämpften Platz sechs hat sich vorerst die WSG Tirol mit einem 5:3 über den WAC erkämpft. Nach sieben sieglosen Spielen in Folge schrieben die Wattener justament gegen einen direkten Rivalen im Kampf um die Top sechs, ließen sich in Wolfsberg auch vom frühen Rückstand durch Dejan Joveljic (2.) nicht aus dem Konzept bringen. Vielmehr legte die Mannschaft von Thomas Silberberger eine enorme Kaltschnäuzigkeit an den Tag, wandelte durch Nemanja Celic (7.), Nikolai Baden Frederiksen (14.) und Tobias Anselm (39.) beinahe jeden Angriff auch in ein Tor um. Nach der Pause legten Zan Rogelj (55.) und Florian Rieder (59.) für die WSG nach, am Ende waren also fünf der sechs Tiroler Schüsse aufs Tor auch im Netz gelandet. Christopher Wernitznig (68.) und Cheikhou Dieng (86.) stellten den Endstand her.

Hartberg rutschte mit einer 0:4-Niederlage bei Rapid hinter die WSG Tirol auf Platz sieben zurück. Den Steirern fehlt vor ihrem Showdown gegen St. Pölten ein Punkt auf die Meistergruppe. Ein Irrlauf von Rapid-Torhüter Richard Strebinger eröffnete Hartberg die große Chance auf die Führung durch Sascha Horvath (14.). Ansonsten aber spielte vornehmlich die Hütteldorfer und belohnten sich durch Treffer von Ercan Kara (34., 49.), Christoph Knasmüllner (69.) und Deni Alar (88.). Ersterer bewarb sich bei ÖFB-Teamchef Franco Foda für die WM-Qualifikationsspiele Ende März, für Letzteren war es das erste Bundesliga-Tor seit März 2018 (damals noch Sturm).

(swi)