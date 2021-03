Mein halbes Leben

Die Pandemie mag so manche Reise in die Ferne verhindert haben – die weiteste in sich selbst hat sie gefördert.

Heute vor einem Jahr begann der erste Lockdown. Es war ein Montag – der Tag, an dem die Welt stillstand. Die Eindrücke auf dem Weg in die Arbeit sind immer noch so präsent, wie sie nur sein können.

Was folgte, war ein zuvor nicht für möglich gehaltenes Jahr voller Verzicht, Rückschläge und Unsicherheit. Ein Jahr, in dem wir lernten, was sterile Immunität bedeutet. Oder wie neutralisierende Antikörper entstehen. Ein Jahr, in dem wir aber auch uns selbst kennenlernten – wahrscheinlich besser, als einigen von uns lieb war. Das passiert eben, wenn soziale Kontakte vermieden werden und keine Veranstaltungen mehr stattfinden.

Solcherart auf sich selbst zurückgeworfen zu werden bedeutet vor allem eins – mehr über seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu erfahren. Und dabei zum Beispiel zu erkennen, welche Bedeutung Kultur für das seelische Wohlbefinden hat – an manchen Tagen ist die Sehnsucht nach Kabarett, Theater, Oper, Kino und Konzerten beinahe unerträglich. So in etwa fühlt sich wohl ein Entzug an.

Eine andere, durchaus unvermutete Lehre aus den vergangenen zwölf Monaten: Der engste Freundeskreis ist natürlich der wichtigste, aber es braucht auch den erweiterten. Einige wenige Menschen können nicht alles abfangen. Außerdem müssen manche Themen mit Leuten besprochen werden, die einen nicht in- und auswendig kennen. Denen man eine Geschichte so erzählen kann, wie man will. Nicht, wie sie sich tatsächlich ereignet hat.

Und die vielleicht wichtigste Erkenntnis: Homeoffice, Distance Learning und Online-Konferenzen mögen zeigen, was technisch alles möglich ist. Aber sie können das Arbeiten in Büros, Unterrichten in Schulen und persönliche Meetings niemals ersetzen. Ja, sie bieten Alternativen, um Stillstand zu verhindern und sich gegen die totale Tristesse zu stemmen – wie YouTube für Kabarett, Musicals und Theater, Heimkino für Filme und Livestreams für Konzerte. Sie sind aber nicht mehr als Verlegenheitslösungen, die dabei helfen, sich wie ein Mensch zu fühlen und irgendwie ein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten – in diesem halben Leben namens Coronakrise.

