Roche bietet 1,8 Milliarden Dollar für Diagnostikfirma GenMark

Der Schweizer Roche-Konzern baut sein Diagnostikgeschäft mit einem Milliardenzukauf aus.

Für rund 1,8 Milliarden Dollar will der Schweizer Arzneimittelhersteller Roche die US-Firma GenMark Diagnostics übernehmen. Der Kaufpreis von 24,05 Dollar je GenMark-Aktie entspreche einer Prämie von 43 Prozent auf den Schlusskurs vom 10. Februar, teilte Roche am Montag mit. Danach sei in Medienberichten über einen Verkauf des kalifornischen Unternehmens spekuliert worden. Der Verwaltungsrat von GenMark unterstütze das Übernahmeangebot. Der Deal soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden.

(Reuters)