Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will mit einem Erlass die zuletzt als unfair empfundene Priorisierung in den Impfplänen der Bundesländer vereinheitlichen.

Dass die Bundesländer unterschiedliche Gruppen bei der Covid-19-Schutzimpfung priorisieren, liegt daran, dass das Gesundheitsministerium bzw. das Nationale Impfgremium den Ländern lediglich Empfehlungen für deren Impfplan geben kann. Weil deshalb nun in manchen Ländern etwa junge Lehrer vor älteren Risikopatienten geimpft werden, kochten zuletzt Neiddebatten um „Fairness“ bei der Impfung auf.

Der Impfplan des Nationalen Impfgremiums ist eine verbindliche Leitlinie für alle impfenden Stellen in Österreich, die die Abfolge der Impfungen auf Basis der zugesagten Liefermengen und -termine vorgibt. Dennoch variieren die Impfpläne der einzelnen Bundesländer, weil diese die (inzwischen überholte) Anweisung des nationalen Impfgremiums, AstraZeneca bei Älteren nicht zu verimpfen, teilweise missinterpretiert haben dürfen. Nämlich deshalb, weil es zunächst die Empfehlung gab, diesen Impfstoff nicht an ältere Menschen zu verabreichen. Das Gremium habe aber „von Anfang an klar gesagt, dass der Impfstoff bei Engpässen auch an über 65-Jährige verimpft werden soll“, sagt nun Gesundheitsökonom Thomas Czypionka zur „Presse“. Die Vorreihung von Jüngeren sei „ein klares Missverständnis.“

Erlass soll Priorisierung vereinheitlichen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zufolge soll deshalb am Montag noch ein Erlass an die Länder gehen, um dafür zu sorgen, dass in allen Bundesländern ältere Menschen und Risikopatienten vorrangig geimpft werden. Anschober betonte, dass die rasche Verimpfung der in den nächsten Monaten steigenden Liefermengen an Impfstoff „entscheidend“ sein wird.

Der Erlass ist quasi eine „Dienstanweisungen“ an die Beamten, in diesem Fall die Landeshauptleute, die in der mittelbaren Bundesverwaltung an Weisungen des Bundesministers gebunden sind. Darin ist kraft Weisung eine verbindliche Interpretation von Gesetzen oder Verordnungen enthalten, auf welche konkrete Art und Weise die Vollziehung eines Gesetzes oder einer Verordnung vorgenommen werden soll, enthalten. Der Erlass wird am Montag Vormittag wohl auch Thema der Beratungen der Regierung mit den Ländern und Experten über die aktuelle Corona-Situation sein.

(Red./APA)