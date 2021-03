Kaum Verzögerungen am ersten Arbeitstag mit Kontrollen in Wr. Neustadt

Am Bahnhof sowie auf den Straßen liefen die Polizeikontrollen anlässlich der Ausreisetestpflicht relativ reibungslos ab.

Der erste Arbeits- und Schultag mit Ausreisekontrollen im Hochinzidenzgebiet Wiener Neustadt hat weder auf den Straßen noch auf dem Bahnhof zu Verzögerungen geführt. Die Polizei war präsent, um Stichproben vorzunehmen. Im Durchgang auf dem Hauptbahnhof waren Beamte schon um 6.30 Uhr positioniert. Fünf Uniformierte bildeten einen "Checkpoint" für den Zustrom vom Bahnhofsplatz. Zwei Kollegen kontrollierten die Fahrgäste, die von der Zehnergasse kamen.

Viele Passagiere zeigten sich vorbereitet und wiesen ihre negativen Corona-Tests auf Ausdrucken oder am Mobiltelefon gleich unaufgefordert vor. Nennenswerte Wartezeiten gab es nicht. Stadtpolizeikommandant Manfred Fries stellte fest, dass am Bahnhof "wesentlich weniger Betrieb" als sonst am Montag üblich herrsche. Er hatte sich selbst ein Bild von der Lage gemacht.

Wie das Ö1-Morgenjournal berichtet, hatten nicht alle Passagiere einen Test zur Hand. Deswegen bildete sich auch eine Schlange bei dem Test-Container direkt vor dem Bahnhof.

Um die erforderlichen 15.000 Untersuchungen pro Tag zu ermöglichen wurden in Wiener Neustadt die Testkapazitäten erhöht. Bei den Testungen stehen u.a. das Bundesheer und das Rote Kreuz im Einsatz.

Keine Staus

Auf der B26, einer der Stadtausfahrten, kontrollierten vier Beamte. Staus gab es nicht. Wer den negativen Corona-Test "bei der Hand" hatte, setzte die Fahrt nach einem kurzen Stopp wieder fort.

"Achtung Ausreisekontrolle", informiert die Stadt auf Plakaten am Bahnhof. "Aktuelles Covid-19-Testergebnis und Ausweis bereithalten!" "Bitte testen lassen und sicher ausreisen", heißt es etwa an der B26. "Gemeinsam gegen Covid-19" lautet das Motto in Wiener Neustadt.