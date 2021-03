Geschlossene Geschäfte vermiesen Quartalsumsatz von H&M

Der Umsatz des schwedischen Textilhändlers ist von Dezember bis Februar um mehr als ein Viertel eingebrochen. In den ersten März-Tagen aber erster Trend nach oben erkennbar.

Die coronabedingten Geschäftsschließungen setzen dem schwedischen Textilhändler Hennes & Mauritz weiter zu. Das florierende Geschäft im Internet konnte das nicht ausgleichen. In den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres (Dezember bis Februar) sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Viertel auf 40,1 Milliarden schwedische Kronen (knapp 4 Milliarden Euro) eingebrochen, teilte der Konzern am Montag in Stockholm mit.

Allerdings sieht H&M wieder einen ersten Trend nach oben: So seien die Erlöse in den ersten Tagen des März dank einer teilweisen Öffnung der Läden unter anderem in Deutschland, dem größten Markt des Unternehmens, im Jahresvergleich in lokalen Währungen um 10 Prozent gestiegen. Am 13. März waren den Angaben nach rund 900 Geschäfte des Konzerns geschlossen. Damit waren rund 400 Läden weniger geschlossen als Ende Februar. Die vollständigen Zahlen zum ersten Quartal will der Konzern am 31. März veröffentlichen.

(APA)