Bio-Risotto, handgemachtes Sugo: Der Boom hochwertiger Fertigprodukte

Von der Küche in die Verpackung und auf den Tisch: Spätestens seit Corona floriert der Markt hochwertiger Convenience-Produkte.

„Marco! È la signora della ‚Presse‘!“, hallt es durch das Telefon. Am Apparat befand sich gerade noch Aurelia Romano, die ihren Sohn Marco tatkräftig in der Küche unterstützt. In Seefeld in Tirol betreibt er seit August die Pastamanufaktur Nonna Eliana, nachdem er in seinem Restaurant Pauly momentan keine Gäste bewirten kann. Im Onlineshop wählt man bei der frischen Pasta all’uovo aus Maccheroni, Fusilli und Pacchere sowie gefüllten Ravioli mit karamelisierter Tropea-Zwiebel oder Zucchini, Ziegenricotta und Zitrone.