Corona-Maßnahmen: Kein Beschluss nach Beratungen am Montag zu erwarten

Die Bundesregierung berät sich am Montag erneut in drei Runden mit Experten, Landeshauptleuten und der Opposition zur aktuellen Corona-Situation. Angesichts der steigenden Infektionszahlen sind jedoch keine Ansagen zu weiteren Öffnungsschritten nach Ostern zu erwarten: Man wolle die Zahlen diese Woche weiter beobachten, einen Beschluss soll es vorerst noch nicht geben.

Zunächst stand eine Runde zwischen Vertretern der Bundesregierung und Experten am Programm, danach wurden per Video die Landeshauptleute dazugeholt. Ab Mittag will die Regierung dann mit der Opposition sprechen. Eine Pressekonferenz danach vorerst nicht geplant, weil am Montag noch keine Entscheidung über weitere Öffnungsschritte getroffen werden soll.

Thema dürfte bei den Gesprächen jedenfalls auch ein geplanter Erlass an die Länder sein, mit dem Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) dafür sorgen will, dass der Vorrang für ältere Menschen und Risikopatienten beim Impfen konsequent umgesetzt wird. Anschober ist seit Montag wieder aus seinem Krankenstand zurück. Über das Wochenende wurde sein Ressort von der ÖVP und Bundeskanzler Sebastian Kurz für mutmaßliche Verfehlungen bei der Impfstoffbestellung scharf kritisiert, der Koalitionspartner forderte gar die Suspendierung des zuständigen Spitzenbeamten Clemens Martin Auer.

Anschober gab Montagfrüh bekannt, dass sich Auer aus seiner Funktion zurückziehen müsse, weil der Beamte ihn nicht ausreichend informiert habe.

