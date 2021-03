Der Verschollene

Harald Schmidt ist zurück - als Erklärer der schwäbischen Seele.

Wo hat er bloß gesteckt? War er mit dem „Traumschiff“ in TV-Untiefen zwischen Neuseeland und Fidschi in Havarie geraten und im Südpazifik auf einem Eiland gestrandet – um nach Ende der Ära Merkel wieder aufzutauchen? Wie einmal nach einer Auszeit, als er mit Hipster-Rauschebart in die Zivilisation zurückkehrte.

Als sarkastisch-ironischer Kommentator der deutschen Politik und der gesellschaftlichen Befindlichkeiten war Harald Schmidt lang verschollen. Er machte sich rar, hie und da gab er mit einer Solonummer einmal ein Gastspiel im Theater. Ansonsten überließ er seinen Epigonen, den Jan Böhmermanns, die Bühne.

Am Sonntagabend gab Schmid anlässlich der Landtagswahl in seinem Heimat-Ländle eher beiläufig ein Comeback im ARD-Wahlprogramm – als Erklärer der schwäbischen Seele und des Phänomens Kretschmann. Wenn denn ein Schnitzer aus dem Schwarzwald den idealtypischen Landesvater modellieren würde, käme Winfried Kretschmann heraus, räsonierte er. Die öffentlich-rechtlichen Moderatoren reagierten ein wenig verwirrt – und pikiert. Viele Zuschauer erkannten indes, was sie in den all den Schmidt-losen Jahren – erst recht im Coronajahr – vermisst hatten. Der notorische Hypochonder, die Pandemie und der Impf-Irrsinn: Was für ein Stoff für eine Late-Night-Show à la Harald Schmidt.