Modetrend Athflow: Entspannt und elegant

(c) imago images/Runway Manhattan (Valentina Ranieri via www.imago-)

Auf Bequemlichkeit will man nach einem Jahr der Pandemie nicht mehr verzichten. Ein neuer Trend will nun die Brücke zwischen Komfort und Eleganz schlagen.

Jogginghose, Schlabbershirt, Pullover. Die Garderobe im Home-Office ließ im vergangenen Jahr mehr als zu wünschen übrig, jeder Arbeitstag war „Casual Friday“. Und nicht selten hatte man Karl Lagerfelds wohl berühmtestes Zitat - „Wer eine Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren" - im Ohr.

Doch nach mittlerweile einem Jahr in der Pandemie soll sich das zumindest ein wenig ändern. Und genau hier kommt der neue Trend "Athflow" ins Spiel. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Komfort und Eleganz. Ein Hybridmodell aus Home-Office und Alltag quasi, aus Cocooning und der Welt da draußen.

Dass Athflow ein neuer Trend für das Jahr 2021 werden würde, sagte schon die Trendvorschau der Plattform Pinterest voraus. Hier wurde besonders oft danach gesucht.

Athleisure weiterentwickelt

Es ist die Weiterentwicklung des Athleisure-Trends, den sportlichen Akzenten in der Alltagsgarderobe. Sneaker im Büro oder Sportleggings sind aus dem Alltag für viele kaum wegzudenken. Athflow wiederum will zwar gemütlich wie Sportmode, dabei aber auch elegant sein.

Was bedeutet das konkret? Weite Hosen mit elastischem Bund, fließende Stoffe, Oversized-Schnitte und natürlich Sneakers müssen sein. Sweatshirts trägt man zu fließenden Röcken, sportliche Daunenjacken zur Luxushandtasche. Und auch Jeans sind erlaubt, allerdings nur, wenn sie weit und bequem geschnitten sind.

Auf vieles, was sich in der Pandemie verändert hat, kann man getrost verzichten. Auf Bequemlichkeit am Arbeitsplatz aber wohl nicht mehr so leicht.

(chrile)