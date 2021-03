Wie Olympia (nicht) in die Golf-Karriere passt

Bernd Wiesberger verzichtet zugunsten der PGA-Chance auf den Abschlag in Tokio. Matthias Schwab verfolgt dasselbe Ziel, freut sich jedoch auf die Olympia-Premiere.

Wien. Das olympische Golfturnier in Tokio (ab 29. Juli) wird ohne Bernd Wiesberger über die Bühne gehen. „Persönlich tut es mir sehr leid, dass ich meine Anmeldung offiziell zurückziehen muss und Österreich nicht vertreten kann“, erklärte Österreichs Nummer eins in einer Aussendung. Beim Olympia-Comeback 2016 in Rio hatte der Burgenländer den elften Rang belegt. „Eine großartige Erfahrung und sicherlich ein Highlight in meiner bisherigen Karriere."



Schon vor vier Jahren verzichteten etliche Stars auf Olympia (etwa Rory McIlroy, Jason Day oder Jordan Spieth; Gold gewann der Brite Justin Rose), heuer konzentriert sich auch Wiesberger auf zwei andere große Ziele.