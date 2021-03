Grammys: „Schöne schwarze Königinnen und Könige“

An den Preisträgerinnen der 63. Grammy-Verleihung zeigt sich, dass politisches Engagement wieder angesagt ist. Als musikalischer Trend erwies sich die Siebzigerjahre-Nostalgie.

Als Künstlerin ist es mir eine Pflicht, unsere Zeiten, unsere schweren Zeiten zu reflektieren. Ich möchte alle unsere schönen schwarzen Königinnen und Könige ermutigen“, gluckste Beyoncé in ihrer vierten Dankesrede des Abends. Sie hat nun insgesamt 28 Grammys, so viele wie niemand vor ihr. Einen davon teilt sie mit ihrer neunjährigen Tochter Blue Ivy Carter, die in einem Video mitwirken durfte. Beyoncés Bedeutung liegt auch darin, dass sie Unterhaltung als Kraft der emanzipatorischen Veränderung definiert. So steht sie in der großen Tradition von Marvin Gaye. Dessen Song „Mercy Mercy Me“ – ein Plädoyer für ökologisches Bewusstsein aus dem Jahr 1971! – eröffnete, wunderbar interpretiert von zwanzig Nominierten, die lange Grammy-Nacht.