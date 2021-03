In den Niederlanden steht Mark Rutte als Premier fest. Wer seine Koalitionspartner sein werden, ist aber offen.

Für die Niederländer ist bei dieser Wahl alles ein wenig anders als gewohnt: Zahlreiche Wahllokale sind bis zur eigentlichen Parlamentswahl am Mittwoch drei Tage geöffnet; für Senioren über 70 Jahre ist erstmals die Briefwahl zugelassen – und vor den Senioren- und Pflegeheimen stehen Busse mit Wahlkabinen, um das Wählen in Coronazeiten so einfach wie möglich zu machen.