"Der Staat hat generell Angst vor Insolvenzen"

Die Zahl der Firmenpleiten wird im Herbst stark steigen, prognostiziert KSV-Insolvenz-Experte Karl-Heinz Götze. Mit der „Presse“ spricht er über niedrige Insolvenzquoten im Westen Österreichs und warum Private künftig schwerer einen Kredit bekommen werden.

Die Presse: Seit Monaten warnen Experten davor, dass wir in eine riesige Insolvenzwelle schlittern. Davon sieht man bislang aber nichts. Wir haben heute nicht einmal halb so viele Insolvenzen wie in einem Durchschnittsjahr. Ist das die Ruhe vor dem Sturm?



Karl-Heinz Götze: Es ist tatsächlich ein groteskes Bild. Wir haben die größte Gesundheitskrise und die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg und gleichzeitig so wenige Insolvenzen wie noch nie. Am Anfang der Pandemie waren die Steuerstundungen für Unternehmen, die von heute auf morgen zusperren mussten, ein wichtiges Instrument, um durch die Krise zu kommen. Dass diese Stundungen von Finanzamt und Gesundheitskassa noch einmal bis Ende Juni verlängert wurden, zögert das Problem nur hinaus, und das ist nicht unbedingt förderlich für dessen Lösung.



Droht das ein Bumerang zu werden?