Leere Straßen in Bergamo: Die meisten Regionen in Italien sind im dritten Lockdown.

Vor den Feiertagen hat die Regierung in Rom fast überall wieder einen harten Lockdown verhängt. Die Infektionszahlen steigen stark an.

Am Montagmorgen sind die Straßen des historischen Zentrums von Rom leer. Wieder einmal. Die Geschäfte und Cafés bleiben geschlossen, es herrscht nur wenig Verkehr. Denn seit Beginn dieser Woche befindet sich die Region Latium, in der die Hauptstadt liegt, entsprechend dem nationalen Corona-Stufenmodell wieder in der strengsten Kategorie: rot.