Rückkehr ins Kaffeehaus: Jedes dritte Vorarlberger Lokal öffnete

Am ersten Tag des Pilotversuchs in Vorarlberg gab es wenig offene Gaststätten aber viele Gäste: Ab der Mittagszeit war der Andrang in den Restaurants groß.

Sehnsüchtig blickt das Land am Montag nach Vorarlberg: Dort konnte die Gastronomie am ersten Tag des Pilotversuches wieder aufsperren. Doch lediglich jeder dritte Wirt sperrte laut einer Befragung der Wirtschaftskammer auch auf.



Der Obmann der Fachgruppe Gastronomie der Vorarlberger Wirtschaftskammer, Michael Paul Pansi, telefonierte nach seiner „Mittags-Tour“ durch einige Lokale mit der „Presse“: „Die Stimmung bei den Gastronomen, die aufgesperrt haben, ist sehr gut. Sie sind froh, wieder Gastgeber sein zu dürfen“, erzählt Pansi. Doch die Rahmenbedingungen seien für viele Gastronomen schwierig.

Ein negativer Coronatest ist Bedingung für den Zutritt. Ab 20 Uhr gilt nach wie vor die Ausgangsbeschränkung, die meisten Gastronomen machen deshalb um 19.30 Uhr die letzte Runde. Nur am Tisch, wo maximal vier Personen aus zwei Haushalten Platz nehmen dürfen, können Gäste ihre FFP2-Maske abnehmen.

Gehobene Gastronomie blieb zu

In der Früh habe es eher wenig Andrang gegeben, zu Mittag seien aber viele Gäste gekommen. Auch für den frühen Nachmittag und Abend habe es viele Reservierungen gegeben. Die Regelung mit den Zutrittstests funktioniere gut: „Um die 95 Prozent haben einen negativen Test dabei. Die Gäste sind vorbildlich und unterstützen die Wirtinnen und Wirte.“

Vor allem die gehobene Gastronomie und Restaurants, die auf das Abendgeschäft ausgelegt sind, blieben am Montag aber geschlossen. „Diese Lokale können mit der Sperrstunde nicht wirklich etwas anfangen. Wenn die Leute bis zum frühen Abend arbeiten, wollen die wenigsten für eine Stunde fein Abendessen gehen“, sagt Pansi. Jene Lokale, die auf Mittagsgeschäft ausgerichtet sind, seien klar im Vorteil.

Dort sorge aber die Regelung, dass nur vier Personen aus zwei Haushalten gemeinsam essen können, für einen Dämpfer. „Gerade beim Mittagstisch geht man ja nicht mit einem befreundeten Haushalt, sondern vor allem mit Arbeitskollegen essen“, sagt Pansi. Er sei aber „froh um jeden Betrieb, der aufsperren kann“. Der Gastro-Obmann erhofft sich, in Vorarlberg weitere Öffnungsschritte nach Ostern, sollte der Pilotversuch Erfolg zeigen.

„Könnte die ganze Welt umarmen“

Angelaufen war die Öffnung der Vorarlberger Betriebe am Montagvormittag zunächst nur langsam – schuld könnte auch das nasskalte Wetter gewesen sein. Zehn Gäste zählte etwa das „Cuenstler“ am Bregenzer Kornmarkt zwischen 8 und 9 Uhr – üblicherweise sind es dreimal so viele.

Im Dornbirner Café Cappuccino im Messepark, dem größten Einkaufszentrum des Landes, wurde am Vormittag an einigen wenigen Tischen bereits bei Kaffee und Kuchen geplaudert. Am Eingang kontrollierte eine Mitarbeiterin die negativen Tests. Für viele Gäste war der negative Antigentest keine abschreckende Hürde. Manche mussten sich ohnehin wegen eines Termins oder aus beruflichen Gründen testen lassen, andere vereinbarten gezielt zum Kaffeetrinken einen Testtermin: „Ich lebe allein, ich war jetzt ein Jahr lang praktisch eingesperrt – heute könnte ich die ganze Welt umarmen. Man braucht einfach Menschen“, erklärte eine 77-jährige Pensionistin.

Relativ ruhig ging es ebenso in der Dornbirner Innenstadt zu. Wenige Gäste saßen an den Tischen im Café Steinhauser. Hoffnungsschimmer war die Mittagszeit: Da hätte es weit mehr Reservierungen als Plätze gegeben. Wieder geöffnet ist auch das Café König in Lustenau. Inhaberin Eva Piringer hofft auf besseres Wetter, damit die Terrasse geöffnet werden kann, und auf das Wochenende: „Das Telefon klingelt in einer Tour, wir haben viele Reservierungen.“ (wal/APA)