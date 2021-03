Kinderfußball: Neue Bewegung auf der Hohen Warte

Seit Montag dürfen 571.000 Kinder in Österreich wieder mit ihren Vereinen im Freien, jedoch mit Abstand und ohne Körperkontakt trainieren. Stippvisite in Döbling, Viennas U13-Buben standen erstmals seit 1. November 2020 wieder auf dem Platz.

Wien. Die Hohe Warte ist und bleibt ein Erlebnis. Sie ist ein Idyll, diese Naturarena, die im Lauf der Jahrzehnte schon so viele Geschichten erlebt hat mit der Vienna, Österreichs ältestem Fußballklub. Und auch am Montag stand Blau-Gelb im Vordergrund, zumindest für die U13-Buben und die U14-Mächen. Denn erstmals seit Monaten des Stillstandes in der Pandemie durften Kinder und Jugendliche wieder gemeinsam trainieren.