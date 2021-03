Donaukanal: Rad-Zentrum, Event-Bühne, mehr Gastronomie

Nach dem Ende jahrelanger Rechtsstreitigkeiten wird der Donaukanal an zentralen Stellen umgestaltet. Es kommen neue, nachhaltige Lokale, ein Rad- und ein Kunstzentrum und Freiflächen zum Erholen.

In der Vergangenheit war der Donaukanal vor allem ein Thema für die Gerichte. Dort lieferten sich die Stadt Wien und ein Generalpächter eine langwierige juristische Auseinandersetzung.

Nachdem diese nun geklärt ist, kann sich die Stadt an die Neugestaltung von zentralen Arealen am Donaukanal machen – am Montag präsentierten Planungsstadträtin Ulli Sima und Staatssekretär Magnus Brunner als Vertreter des (ebenfalls zuständigen) Bundes die neuen Pläne: „Wir entwickeln den Donaukanal konsequent weiter zu einem hochwertigen innerstädtischen Erholungsgebiet am Wasser.“

Das Besondere: Drei neue Lokale sollen bereits im heurigen Sommer am Donaukanal aufsperren. Die geplanten Projekte im Detail:

Radlertreff und Galerie

„Urban Tribes“ (zwischen Salztorbrücke und Marienbrücke) auf der Seite des ersten Bezirks ist ein „Community-Zentrum“ (wie es formuliert wurde) im Zeichen des Fahrrads. Konkret wird dort die Möglichkeit bestehen, sein Fahrrad in einer kleinen Werkstatt reparieren zu lassen oder selbst Reparaturen vorzunehmen. Es soll auch eine Anlaufstelle für die zahlreichen Fahrradboten in Wien sein.

Umgeben wird dieser Fahrradtreffpunkt von Gastronomieeinrichtungen, es gibt dort allerdings auch konsumfreie Zonen und eine öffentlich zugängliche Toilette. Urban Tribes wird dort entstehen, wo früher die Johann Strauss vor Anker lag – bis sie (nach jahrelangem Rechtsstreit) abgeschleppt wurde.

Kunst und Kultur

„Muse“ auf der Donaukanal-Seite des zweiten Bezirks richtet sich dagegen an Kunst- und Kulturinteressierte. Es wird auf jener Fläche, die zuvor zur Adria Wien gehörte, errichtet und ist eine öffentlich zugängliche Galerie (auf der Seite des ehemaligen Diana-Bads). Wie bei Urban Tribes wird das Hauptthema des Themenabschnitts von gastronomischen Einrichtungen umrandet. Die Öffnungszeiten sind von frühmorgens (Frühstück) bis spätabends (Barbetrieb) geplant.

Live-Events

„Die Werkstatt“ widmet sich dem dritten Areal, das am Donaukanal belebt werden soll. Sie liegt flussaufwärts des Badeschiffs und soll mehrere Aspekte des Stadtlebens abdecken: Gastronomisch soll Wiener Küche geboten werden, für Veranstaltungen wird es eine kleine Bühne speziell für Live-Events geben. Dazu soll dieser Bereich künftig für sportliche Aktivitäten genutzt werden können.

Derweil wurde bereits die erste Ausschreibungsrunde für die Gastronomie an zwei zentralen Stellen abgeschlossen, die Siegerprojekte wurden gekürt. Beim Badeschiff wird sich „Fräulein's fabelhafter Sommergarten“ ansiedeln. Es soll ein bayerischer Biergarten inklusive konsumfreier Zone werden – Letzteres ist der Stadt bei den Donaukanalprojekten besonders wichtig. Auch wird in diesem Bereich die Möglichkeit bestehen, selbst zu grillen.

Alle drei Betreiber wurden durch einen Wettbewerb ermittelt – eine Jury mit Mitgliedern aus den Bereichen Architektur, Vergaberecht, Tourismus und Gastronomie traf die Entscheidungen. Die Kriterien, nach denen sich die Jury zu richten hatte, waren: Innovation, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Nur mehr befristete Verträge

Von den Änderungen bei der Neugestaltung nicht betroffen sind Central Garden, Hafenkneipe, Tel Aviv Beach und das Feuerdorf. Diese sind bereits bei der ersten Interessentensuche zum Zug gekommen. Central Garden und Hafenkneipe werden (wie gewohnt) im Frühling wieder aufsperren, das Feuerdorf ist noch im Winterbetrieb. Der zentrale Punkt bei diesem (gastronomischen) Konzept: Die Umsetzung, also die Eröffnung, hängt von der Coronasituation ab.

Rechtlich hat sich für die Vergabe von Lokalen und Projekten am Donaukanal einiges geändert. Nach einer Empfehlung des Bundesrechnungshofs (und der negativen Erfahrung mit Pächtern mit unbefristeten Pachtverträgen) werden alle Flächen am Donaukanal nur mehr befristet vergeben. Konkret auf zehn Jahre limitiert. Das sei ein wirtschaftlich sinnvoller Rhythmus, erklärte Brunner. Dazu kommt, dass eine Regelung, die immer für enorme Probleme gesorgt hat, abgeschafft wird: Die Mieter dürfen Flächen nun nicht mehr weitervermieten. (stu)