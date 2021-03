Döst die CDU noch im "Schlafwagen"?

CSU-Chef Söder wähnt in den historischen Landtagswahlpleiten einen „Weckruf“ für die Union. CDU-Chef Laschet hält den Ball lieber flach. Und die SPD sieht eine neue Machtoption.

Berlin. Der CDU-Chef hielt sich im Wahlkampf der Parteifreunde im Südwesten zurück. Er verhielt sich unauffällig. Er wusste wohl, warum. Auch am Wahlabend schwieg der CDU-Chef, wie das auch seine Vorgänger meistens getan hatten. Kein Wort verlor er zu den beiden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland Pfalz, wo es jeweils das schlechteste CDU-Ergebnis in der Landeshistorie gesetzt hatte. Es war ein Fehlstart ins Superwahljahr – und in die Ära Laschet. Am Montag nahm der neue CDU-Chef in der Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, erstmals Stellung zu den Niederlagen.