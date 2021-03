Klimts „Dame mit Fächer“ kommt zu Besuch

(c) Belvedere, Wien, Foto: Markus Guschelbauer

Eines der letzten Gemälde, an denen Klimt arbeitete, wurde einst illegal aus Österreich ausgeführt. Unter Gewährung einer „temporären Immunität“ kommt es jetzt für (vorerst) ein Jahr nach Wien zurück, ins Obere Belvedere.

Es sei bei weitem der spannendste Moment der Auktion gewesen, berichtete die „New York Times“ am 12. Mai 1994, „als der Kunsthändler Serge Sabarsky, der in der ersten Reihe saß, stur gegen einen entschlossenen Telefonbieter bot. (. . . ) Aber keiner gab auf. Schließlich gewann der Telefonbieter, mutmaßlich der Schweizer Milliardär und gefeierte Kunstsammler Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Mr. Sabarsky, der erzählte, er wolle auf der Fifth Avenue ein Museum des deutschen Expressionismus eröffnen, war sichtlich enttäuscht. ,Ich wollte es wirklich haben‘, sagte er wehmütig.“ Einige Jahre später sollte Ronald Lauder, Mitstreiter des mittlerweile verstorbenen Sabarsky, eine neue, noch exquisitere Klimt-Dame für dieses Museum, die „Neue Galerie“, ersteigern: die „Goldene Adele“. Aber das ist eine andere Geschichte.