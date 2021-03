EU-Amtskollegen in Sachen Impfstoffverteilung bei Kurz

Die Ministerpräsidenten Bulgariens, Tschechiens und Sloweniens, Borissow, Babiš und Janša sind heute zu einem Arbeitsgespräch in Wien geladen. Per Video sind Lettland und Kroatien zugeschaltet.

Am heutigen Dienstag empfängt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) um 12.30 Uhr die Ministerpräsidenten Bulgariens, Tschechiens und Sloweniens, Bojko Borissow, Adrej Babiš und Janez Janša zu einem Arbeitsgespräch im Bundeskanzleramt in Wien zum Thema "Impfstoffverteilung in der EU". Daran nehmen per Videokonferenz ebenso der Ministerpräsident von Lettland, Krišjānis Kariņš, und der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic teil.

(APA)