BMW steckt sich erstmals Absatzziel für E-Autos

BMW will 2030 weltweit mindestens 50 Prozent des Absatzes mit vollelektrischen Fahrzeugen bestreiten, berichtet der "Spiegel“.

Der Autobauer BMW hat nach einem Medienbericht erstmals ein Absatzziel für reine Elektroautos festgelegt. Auf einer internen Veranstaltung habe BMW-Chef Oliver Zipse angekündigt, 2030 weltweit mindestens 50 Prozent seines Absatzes mit vollelektrischen Fahrzeugen zu bestreiten, berichtete der "Spiegel" am Dienstag. Das ambitioniertere Ziel werde Zipse bei der Bilanzvorlage am Mittwoch präsentieren. Bislang hieß es, bis 2023 sollten 20 Prozent aller verkauften Autos elektrifiziert sein - also einen rein elektrischen oder einen Hybridantrieb haben.

Der Münchner Premiumhersteller werde für die künftigen Modelle ab 2025 eine elektrische Fahrzeugarchitektur einführen, berichtete das Magazin weiter. Von jeder Modellreihe solle es eine vollelektrische Variante geben. Ein Sprecher von BMW wollte sich dazu nicht äußern. BMW nennt damit ein ehrgeizigeres Ziel für die reinen Elektroautos als der Konkurrent Daimler, dessen Pkw-Tochter Mercedes-Benz ab 2030 mehr als 50 Prozent Elektro- und Hybridautos verkaufen will. Bis 2039 soll die Mercedes-Neuwagenflotte CO2-neutral sein.

(Reuters)