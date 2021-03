Wo bleibt die Pleitewelle?

Genau ein Jahr ist es her, als Österreich in den ersten Lockdown musste. Seither ist das Land mehr oder weniger im Ausnahmezustand. Der größten Gesundheitskrise folgte der größte Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Experten warnen seit Monaten vor einem regelrechten Tsunami an Firmenpleiten, der auf uns zukommt. Dieser wird aber noch weiter auf warten lassen, sagt Karl-Heinz Götze, Insolvenzexperte vom KSV1870. Im Gespräch mit der „Presse“ erklärt er das österreichische Insolvenz-System und äußert die Sorge, dass die Maßnahmen der Bundesregierung auch an sich gesunden Unternehmen schaden würden. Das Gespräch gibt es auch hier zum Nachlesen.