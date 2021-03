Österreichs Arbeitsmarkt erholt sich

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) erwartet eine weitere Erholung am Arbeitsmarkt, sollte es keinen weiteren Lockdown geben.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Österreich weiter rückläufig. Auch die Wirtschaft erholt sich langsam.

Die Arbeitslosigkeit in Österreich sinkt weiter: Derzeit sind 468.500 Menschen arbeitslos oder in Schulungen gemeldet. Das ist ein Rückgang zur Vorwoche um 12.200 arbeitslose Personen. Die Zahl der Arbeitslosen (ohne Schulungen) liege damit erstmals wieder unter 400.000, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Weiters gebe es rund 480.000 Voranmeldungen zur Kurzarbeit, diese Zahlen bleiben konstant.

Der Arbeitsmarkt sei derzeit zweigeteilt, zwischen den geschlossenen Branchen wie Gastronomie und Hotellerie und der Industrie, die teilweise floriere, sagte Kocher. Er erwarte eine weitere Erholung, wenn es nicht zu einem neuerlichen Lockdown komme.

Aufwärtstrend in der Wirtschaft

Die Wirtschaftsentwicklung (BIP) lag in der ersten Märzwoche um rund 6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Damit habe sich der Aufwärtstrend fortgesetzt, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Mit 33,5 Milliarden Euro zugesagten oder schon ausbezahlten Coronahilfen habe Österreich mehr als andere Länder die Wirtschaft unterstützt.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) kündigte eine digitale Qualifizierungsoffensive mit 7,6 Millionen Euro an, die Unternehmen für die Weiterbildung ihrer Beschäftigten ab Freitag zur Verfügung gestellt werden.

(APA)