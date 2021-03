TUI verdoppelt Mallorca-Flüge zu Ostern

Trotz der Aufrufe aus der Politik, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten, ist die Nachfrage nach Osterurlaub auf Mallorca groß.

Der deutsche Reisekonzern TUI hat zuletzt doppelt so viele Mallorca-Buchungen verzeichnet wie im gleichen Zeitraum 2019, vor der Coronapandemie. "Wir haben uns daher entschieden, das Angebot für die Osterferien zu verdoppeln und bieten jetzt über 300 Hin- und Rückflüge an", sagte Marek Andryszak, Geschäftsführer von TUI Deutschland, am Dienstag.

Die ersten TUIfly-Flüge sollen am 21. März in Hannover, Düsseldorf, Frankfurt und neuerdings Stuttgart abheben. Vom 26. März an steuert TUIfly die Baleareninsel nun auch von München aus an. Der Reiseveranstalter weitet außerdem sein Hotelangebot auf Mallorca aus.

Die deutsche Regierung hatte am Freitag die Reisewarnung für Mallorca und andere Regionen in Spanien, Portugal und Dänemark aufgehoben. Damit ist der Urlaub dort wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr nach Deutschland möglich. Bei der Einreise nach Spanien muss allerdings ein negativer Coronatest vorliegen.

Nach Einschätzung von TUI sind unter den Mallorca-Reisenden heuer weniger Partyurlauber als üblich. Darauf ließen teurere Unterkünfte, aber auch Beschränkungen der Gastronomie und teilweise beim Alkoholausschank schließen. "Um die zurückgewonnenen Freiheiten entsprechend wertzuschätzen, empfehlen wir unseren Gästen, einen ruhigen Urlaub auf Mallorca zu verbringen", sagte Andryszak.

(APA/dpa)