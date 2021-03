Mittlerweile ist rund jeder tausendste Einwohner an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 207,8.

Am Jahrestag des ersten harten Lockdowns in Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter hoch. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 2.521 positive Tests gemeldet. Diese Zahl wurde vom Gesundheitsministerium nach oben korrigiert, nachdem zunächst 2.425 Neuinfektionen gemeldet worden waren. Grund sei eine Nachmeldung, hieß es in einem Statement. Diese dürfte aus Tirol stammen. Dort waren zunächst 114 Neuinfektionen ausgewiesen worden, nun sind es 210.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 207,8 (am Montag war sie noch bei 207,7). In Wien lag dieser Wert sogar bei 277,4. Dort wurden auch mit 644 die meisten positiven SARS-CoV-2-Tests innerhalb von 24 Stunden registriert, gefolgt von Niederösterreich mit 508. In Oberösterreich gab es 388 positive PCR-Test-Einmeldungen, in der Steiermark 322, in Salzburg 212, in Tirol 210, im Burgenland 109, in Kärnten 101 und in Vorarlberg, wo die Gastronomie wieder geöffnet hat, waren es 27. Innerhalb eines Tages waren wieder 33 Tote zu beklagen, die an oder mit Covid-19 verstorben sind.

Von Montag auf Dienstag sind 85 neue Patienten hinzugekommen, die im Spital behandelt werden müssen. Derzeit sind in Österreich 1.844 Betten mit Corona-Patienten belegt. Auf den Intensivstationen kam es auch zu einer Zunahme um 18 Patienten auf 383. Bisher gab es in Österreich 497.985 positive Testergebnisse. 461.737 Menschen haben sich von einer Infektion wieder erholt.

Ein Toter pro Tausend Einwohner

Vor genau einem Jahr, am 16. März 2020, hat in Österreich der erste Lockdown zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie begonnen. Bei weniger als 200 Neuinfektionen und bis zu diesem Tag fünf Todesfällen waren Ausgangsbeschränkungen in Kraft gesetzt sowie Geschäfte ohne dringenden Bedarf, Lokale und Kulturbetriebe geschlossen worden.

Mittlerweile macht die Anzahl der Corona-Toten mit 8.926 rund ein Promille der etwa 8,9 Millionen Einwohner Österreichs aus. Das bedeutet, das rund jeder tausendste Einwohner an oder mit Covid-19 gestorben ist.

Durchschnittsalter inzwischen bei 38,3 Jahren

Das Coronavirus "erwischt" hierzulande statistisch betrachtet inzwischen vor allem Kinder, Jugendliche und Berufstätige. Das belegen Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) für die Kalenderwoche neun (1. bis 7. März). Demnach liegt das Durchschnittsalter der Infizierten mittlerweile bei 38,3 Jahren. Zu Jahresbeginn lag das Mittel noch bei 46,7 Jahren, Mitte April des Vorjahrs gar bei 56,7 Jahren.

Auch in der vergangenen Woche (8. bis 14. März) konnte - bezogen auf die verschiedenen Altersgruppen - ein Rückgang bei den Betagten und Hochbetagten iverzeichnet werden. Von den insgesamt 17.383 Neuinfektionen betrafen 1,6 Prozent die über 85-Jährigen. In absoluten Zahlen waren dies 295 Fälle - um 14 weniger als zwei Wochen zuvor. 3,2 Prozent der in der vergangenen Woche Infizierten waren zwischen 75 und 84 Jahre alt. Das entsprach 587 Fällen, wobei diese Gruppe der 75- bis 84-Jährigen mit 93,9 die geringste Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner aufwies.

Dem stand ein deutlicher Anstieg der Infektionszahlen bei den Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Erwachsenen bis Mitte 40 gegenüber. Zwischen 2.800 und 2.900 neue Fälle gab es vergangene Woche jeweils bei den 15- bis 24-Jährigen, den 25-bis 34- Jährigen sowie den 45- bis 54-Jährigen. Zwei Wochen zuvor waren es bei den 15-bis 24-Jährigen um 1.200 Neuinfektionen weniger, in den beiden anderen Altersgruppen rund 1.000 neue Fälle weniger.

Signifikant nach oben geht es mit den Infektionszahlen auch bei Kindern im Alter zwischen fünf und 14 Jahren und Kleinkindern unter fünf Jahren, wo zwischen 15. und 21. Februar (Kalenderwoche sieben) 1.278 bzw. 272 Infektionen mit SARS-CoV-2 registriert wurden. Letzte Woche wurden bei den Kindern 2.218, bei den Kleinkindern 513 neue Fälle gemeldet.