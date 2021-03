Geld gegen Ideen: Neues Programm für Brennpunktschulen

100 Schulen sollen Ideen entwickeln, um besser zu werden. Dafür gibt es insgesamt 15 Millionen Euro. Inhaltlich gibt es kaum Grenzen: Es geht von mehr Lehrern bis zum begrünten Innenhof.

Was tun mit sogenannten Brennpunktschulen? Diese Frage wird immer wieder diskutiert. Eine Idee aus dem türkis-grünen Regierungsprogramm soll nun umgesetzt werden: 100 besonders belastete Schulen im ganzen Land sollen künftig mehr Ressourcen bekommen – allerdings nicht einfach so: Sie müssen sich davor ganz konkret überlegen, was sie damit machen wollen und warum das ausgerechnet an ihrem Standort etwas bringen soll. Die Bandbreite ist groß: Sie reicht von zusätzlichen Lehrern über Sozialarbeit bis zu einem Schulgarten – und darüber hinaus.

„Schulen mit besonderen Herausforderungen muss besonders geholfen werden“, sagte Bildungsminister Heinz Faßmann am Dienstag. „Sie haben neben dem Bildungsauftrag oft auch einen integrationspolitischen Auftrag und sie sind damit manchmal überfordert.“ Aber: „Eine automatisierte Ressourcenausschüttung bringt nicht immer den gewünschten Erfolg. Wir wissen, dass wir andere Wege gehen müssen.“ Konkret also: keine Gießkanne, sondern ein Bottom-up-Ansatz, bei dem Schulen ihre Lösungen (mit Unterstützung) selbst formulieren und umsetzen.

Konkret wurden gemeinsam mit Forschern der Uni Wien zunächst die 200 am stärksten belasteten Schulen identifiziert, anhand des Anteils an Kindern mit anderer Alltagssprache als Deutsch, Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss und schlechtem sozio-ökonomischem Hintergrund. Aus diesen Schulen wiederum wurden 100 Standorte ausgewählt: rund zur Hälfte Volksschulen und Mittelschulen – und je rund zur Hälfte Schulen, die trotz schwieriger Bedingungen die Lernerwartungen übertreffen und Schulen, die bei Testungen sogar unter den Erwartungen bleiben.

15 Millionen für drei Semester

Die Schulen sollen im Wintersemester beschreiben, welche Ressourcen sie brauchen und wie sie diese einsetzen wollen – unterstützt von Schulqualitätsmanagern und der Bildungsinnovationsstiftung. Inhaltlich gibt es hier kaum Grenzen: Das kann (muss aber nicht) mehr Personal sein, das können bauliche Veränderungen sein, mehr Sprachförderung, Fortbildung, ein begrünter Innenhof, mehr Elternarbeit, die Einführung einer gesunden Jause. Ab dem Sommersemester 2022 werden insgesamt 15 Millionen Euro ausgeschüttet, das Programm soll drei Semester lang laufen.

Das Programm soll allerdings nicht nur den einzelnen 100 Schulen helfen – sondern auch begleitet von Forschern der Universität Wien Aufschluss darüber geben, welche Maßnahmen wo funktionieren können. „Da wird überall was anderes herauskommt, dann werden wir lernen, was besser und was weniger gut funktioniert und die Erfahrungen werden wir dann für Hunderte andere Standorte nutzen können und so kommen wir dann vielleicht doch noch zu strukturellen Veränderungen“, sagte die grüne Bildungssprecherin Sibylle Hamann.

„So versemmelt man SPÖ-Idee"

Kritik kam sogleich von der SPÖ: „So versemmelt man selbst die besten Ideen“, sagte Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid. Eine grundsätzlich gute SPÖ-Idee, die in den Grundzügen bereits mit dem Bildungsreformpaket 2017 gesetzlich fixiert worden sei, werde zwar endlich aufgegriffen. „Dieses Projekt aber nur für ein Jahr und viel zu niedrig zu budgetieren, ist zynisch. Wer Chancengerechtigkeit ernst meint, muss dieses Budget mindestens verzwanzigfachen, es mittel- und langfristig sicherstellen, sowie auf 500 statt 100 Schulen ausweiten.“

(beba)