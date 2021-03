(c) Screenshot Puls 24

Auf Puls 24 beantwortete der Gesundheitsminister am Montagabend Fragen von außen. Über den Kanzler, seine Gesundheit, Impf-Koordinator Auer und AstraZeneca.

Im Februar startete Puls 24 ein "Bürgerforum" als wöchentliches Format, nun sind jeden Montagabend Politiker und Experten geladen, die eingesendete Fragen (mehr oder weniger direkt) beantworten. Gestern kam nun Gesundheitsminister Rudolf Anschober ins Studio. Ihn als Gast der Stunde zu bezeichnen, kann nur als grobe Untertreibung durchgehen: In der Früh hatte er seinen Impf-Koordinator Clemens Martin Auer gehen lassen, Impffragen aller Art lagen an, in den Stunden rund um das Interview hieß es von immer mehr Ländern: Erst mal Schluss mit AstraZeneca.