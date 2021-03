In Zusammenarbeit mit dem Modelabel „peng!“ kommt die vierte Kollektion der „Wiener Linien“ auf den Markt. Dabei handelt es sich um Streetwear, die sich „an Junge und an Jung-Gebliebene“ richtet - und vor allem auffallen soll.

Zehn Teile in grellen Neonfarben und mit reflektierenden Elementen kommen am Donnerstag, 25. März in den Verkauf. „Sichtbarkeit im öffentlichen Verkehr“ will man damit modisch verkörpern, verkünden die Herausgeber, die Wiener Linien.

Die Kollektion ist gemeinsam mit dem Modelabel „peng!“ entstanden. Es ist bereits die vierte Kollektion, die in dieser Zusammenarbeit entstanden ist, darunter im Jahr 2019 auch Bademode.

Diesmal ist es Streetwear, die nicht nur durch ihr Aussehen herausstechen soll, sondern auch in ihrer Funktion. Es gehe darum, sich „modisch und sicher“ zugleich zu fühlen, heißt es in einer Aussendung. Auffällige Designs und Materialien sollen zu jeder Tageszeit Aufmerksamkeit erzeugen und auch in der Nacht sichtbar sein.

Mario Schmolka

Wer sich in der neuen Kollektion und damit „stolz auf die Wiener Öffis“ zeigen will, kann die handgefertigten Stücke ab 25. März im Onlineshop der Wiener Linien oder im Shop des Verkehrsmuseums Remise erwerben. Die Auflage ist limitiert.

(Red.)