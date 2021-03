Elliot Page wird erster Transmann auf "Time"-Magazincover

Der 34-Jährige, der zuvor als Frau Karriere machte, hatte sein Trans-Coming-out Anfang Dezember.

Schauspieler Elliot Page wird am Freitag der erste Transmann, der es auf das Cover des berühmten "Time"-Magazins schaffen wird. Anfang Dezember hat der 34-jährige Kanadier sein Trans-Coming-out als Elliot in den sozialen Medien bekannt gegeben.

Zuvor war er als Ellen Page unter anderem mit dem Film "Juno" (2007) berühmt geworden, der ihm auch eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin eingebracht hatte. Derzeit ist Page im Netflix-Hit "The Umbrella Academy" zu sehen.

„Mit tiefem Respekt für diejenigen, die vor mir kamen, Dankbarkeit für diejenigen, die mich unterstützt haben, und großer Sorge um die Generation der Transjugend, die wir alle schützen müssen, schließen Sie sich mir bitte an und lehnen Sie Anti-Trans-Gesetze, Hass und Diskriminierung in all ihren Formen ab“, schrieb der Schauspieler auf Instagram zur Veröffentlichung des Covers.





(APA/Reuters)