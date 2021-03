Hahnenkammrennen im Südpazifik

Neuseeland ist nicht bloß ein Inseltraum im Südpazifik, sondern auch Hochburg der weltbesten Segler. Die Jacht „Te Rehutai“ gewann die "Silberkanne", ist das Nonplusultra. Doppel-Olympiasieger Roman Hagara weiß, warum.

Wer schon einmal im Hafen von Auckland gesessen ist und auf die Unzahl von Segelbooten geschaut hat, der weiß, wie traumhaft schön es dort ist – und was ein „Meeresstau“ sein kann. Neuseeland ist eines der saubersten, schönsten – und sportbegeistertsten Länder der Welt. Laufen Rugbyspiele oder eine Segelregatta, stehen alle Uhren still. Dann zählen nur noch Leistung und Einsatz. Das galt auch in der 36. Auflage des America's Cup, den die Kiwis als Titelverteidiger erneut in ihren Gewässern zelebrierten.