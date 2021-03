Slavoj Žižek: Hier marschiert der Kommunismus-Kitsch

"Nur durch die Disziplin der Arbeit": Slavoj Žižek bei einer Vorlesung in Wien.

„Für einen neuen Kommunismus“ plädiert der slowenische Starphilosoph Slavoj Žižek in seinem neuen Buch. Was meint er damit? Das bleibt unklar. Klar ist für ihn nur: „Wir stehen am Beginn einer gefährlichen Reise.“

Arm ist sie ja nicht an originellen, manchmal zwangsoriginell anmutenden Wendungen, die Beziehung des slowenischen Starphilosophen zu Ideologie und Praxis des Kommunismus. Slavoj Žižek hat sich, nur zum Beispiel, als „paulinischen Materialisten“ definiert, die Diktatur des Proletariats verteidigt, eine „leninistische Perspektive“ gefordert, sich vom Marxismus distanziert. In seinem im letzten Herbst erschienenen Buch „Sex und das verfehlte Absolute“ gab er den Kritikern des Kommunismus „in gewisser Weise recht, wenn sie den marxistischen Kommunismus als unmögliche Fantasie hinstellten“.