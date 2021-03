Innenministerin Deb Haaland ist die erste indigine Ressortchefin des Landes.

In Kanada hat Justin Trudeau längst „First Nations“, Angehörige der indigenen Bevölkerung, in seine Regierung berufen. Nun zieht auch der „große Nachbar“ im Süden nach. Am Mittwoch erlebt Washington die erste Angelobung einer indigenen Ministerin – und in normalen Zeiten wären wohl Tausende Mitglieder indigener Stämme zu dieser Premiere zusammengekommen.