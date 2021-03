Israelische Stippvisite in der Hofburg

Präsident Reuven Rivlin kommt zu einem Gegenbesuch zu Alexander Van der Bellen. Vor der Neuwahl und dem Ende seiner Amtszeit gibt der Staatschef eine Abschiedstour in Europa.

Dienstag Berlin, Mittwoch Wien, Donnerstag Paris: Reuven Rivlins Reiseprogramm in dieser Woche ist eng getaktet. Die Pandemie, der Wahlkalender in der Heimat und das Ende der siebenjährigen Amtszeit im Juni haben die Europa-Reise des israelischen Präsidenten zum Kurztrip verdichtet – drei Länder in drei Tagen. Es ist die erste Auslandsreise des 81-Jährigen, seit die Coronakrise die Diplomatie auf höchster Ebene weitgehend beschränkt hat – zugleich wohl auch seine Abschiedstour, zumindest von den drei EU-Staaten.