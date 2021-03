Auto fuhr in Leipzig in Fußgänger und tötete drei Menschen

Die Polizei geht von einem Unfall aus. Warum der 50-jährige Autofahrer in eine Gruppe Fußgänger fuhrt, ist noch unklar.

Ein Autofahrer ist in Leipzig bei einer Ampel nahe einer Straßenbahnhaltestelle in eine Gruppe Fußgänger gefahren und hat drei Menschen getötet. Eine Frau starb wenige Stunden nach dem Unfall, teilte die Polizei in der deutschen Stadt mit. Eine 85-Jährige und ein 80 Jahre alter Mann waren noch an der Unfallstelle gestorben. Der Fahrer hatte keine Drogen oder Alkohol im Blut. Eine weitere Frau wurde schwer verletzt.

Warum der 50-Jährige in die Gruppe fuhr, blieb zunächst unklar. "Es liegen bereits Aussagen von Augenzeugen und dem Fahrer vor. Da sich diese aber erheblich unterscheiden, müssen die Ermittlungen abgewartet werden", sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe.

Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht und befand sich in polizeilicher Obhut. "Gegen ihn wird wegen eines Verkehrsunfalls im Zusammenhang mit fahrlässiger Tötung ermittelt", sagte Hoppe.

Der Notruf war am Dienstag kurz nach 10 Uhr eingegangen. Laut Polizei war der Fahrer in den Kreuzungsbereich gefahren und hatte mehrere Personen, die eine Fußgängerampel überquerten, erfasst. Danach sei das Auto von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Ampel gekracht und schließlich im Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Augenzeugen berichteten, dass der 50-Jährige schnell unterwegs gewesen sei.

(APA/dpa)