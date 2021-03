„Derzeit zu optimistisches Bild“

EIB-Chefökonomin Debora Revoltella ist dafür, dass sich der Staat an Unternehmen beteiligt – wenn er es richtig macht.

Dank Coronahilfen zeigt sich die Krise bei vielen Firmen nicht im wahren Ausmaß, sagt Debora Revoltella, Chefökonomin der EIB. Sie plädiert für Kapitalstärkung – auch durch den Staat.

Die Weltwirtschaft befindet sich an einem Wendepunkt. Die dringlichste Aufgabe ist es, die Pandemie in den Griff zu kriegen, um aus der größten Rezession in der Nachkriegszeit herauszukommen. Hier zeichnet sich dank der raschen Entwicklung der Covid-19-Impfstoffe heuer eine Erholung ab. Noch komplizierter als die Durchimpfung der Bevölkerung wird aber, die gewaltigen staatlichen Unterstützungen zurückzufahren, ohne damit den Aufschwung abzuwürgen. Denn ein Blick auf die Insolvenzstatistiken zeigt, dass die Coronakrise noch gar nicht richtig bei den Unternehmen angekommen ist.