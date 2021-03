Hermès setzt auf veganes Leder

Wenn schon das traditionelle Luxusmodehaus auf natürliches Leder setzt, dann wird dieser Trend so schnell nicht verschwinden.

Birkin oder Kelly? Das französische Modehaus Hermès ist nicht nur der Inbegriff des Luxus, sondern hat auch so manche ikonische Handtasche auf den Markt gebracht. Wahre Klassiker, die auch eine gute Wertanlage sind. Doch obwohl die Tradition dem 1837 gegründeten Modehaus wichtig ist, scheut es auch nicht vor Innovationen zurück. Zumindest, wenn man sich das neueste Projekt anschaut.

In der nächsten Herbst/Winter-Kollektion ist eine Tasche aus natürlichem Leder auf Pilzbasis zu finden. Wenn schon Hermès auf nachhaltige Ledervarianten setzt, dann ist das wohl ein deutliches Zeichen, dass dieser Trend so schnell nicht verschwindet.

Die Tasche "Victoria" wird dabei aus dem Material Sylvania gefertigt. Dieses wiederum basiert auf Fine Mycelium, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes. Das fertige Material soll dem von Leder sehr ähnlich sein.

Für das Modell „Victoria“ wird Sylvania aus Fine Mycelium mit H plume Canvas und Evercalf-Kalbsleder kombiniert. Hermès

Expertise erhält Hermès dabei von dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen MyloWorks, das das Verfahren patentiert hat. In den Werkstätten von Hermès wir das vegane Leder dann gegerbt, veredelt und weiterverarbeitet.

Das Modehaus selbst ist von dem neuen Material überzeugt, wie in der Presseaussendung zu lesen ist: „Sylvania ist die perfekte neue Ergänzung der Kollektion des Hauses an außergewöhnlichen Materialien: innovativ und einzigartig in seiner Sinnlichkeit, mit einem unglaublich weichen Griff, einem feinen Relief sowie einem bernsteinfarbenen Farbton und einer natürlichen Patina."

Ganz vegan ist die neue Handtasche „Victoria“ allerdings nicht. Neben Sylvania wird Canvas-Stoff und auch Kalbsleder verwendet.

(chrile)