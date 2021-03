FPÖ für Aussetzen von Impfungen mit AstraZeneca

FPÖ-Chef Hofer fordert außerdem flexiblere Einreiseregeln und eine Perspektive für weitere Öffnungen.

FPÖ-Chef Norbert Hofer vermisst von der Regierung eine Perspektive für weitere Öffnungen aus dem Lockdown. Er sei für eine Öffnung der Gastro, Hotellerie und Kulturbetriebe unter klaren Regeln, und zwar österreichweit, betonte Hofer am Mittwoch. Ausnahmen sollte es nur in Regionen mit "extrem hohen Zahlen" geben. Auch die Einreise nach Österreich nach einem Auslandsaufenthalt solle flexibler werden, sagte Hofer. So solle bei der Rückkehr aus Regionen, deren Sieben-Tages-Inzidenz halb so hoch sei wie jene Österreichs, ein negativer Test genügen. So sieht Hofer beispielsweise bei einer Heimkehr aus der kroatischen Urlaubsregion Istrien keine Notwendigkeit für eine Quarantäne.

Im Zusammenhang mit dem Impfstoff AstraZeneca erklärte Hofer, in seinem persönlichen Umfeld sei von vermehrten Nebenwirkungen nach der ersten Teilimpfung berichtet worden. Österreich hätte seiner Meinung nach jenen Ländern folgen müssen, in denen die Verimpfung bis auf Weiteres ausgesetzt wurde, bis sichergestellt sei, dass es doch nicht so viele Nebenwirkungen gebe wie befürchtet. Man solle sich hier nicht auf die EU verlassen, "sonst ist man verlassen".

„Faule Ausreden"

Ob er selbst sich mit AstraZeneca impfen lassen würde, ließ Hofer unbeantwortet. Er übte aber scharfe Kritik daran, dass die Regierung vor allem auf diesen Impfstoff gesetzt habe. Insofern zeigte sich Hofer auch ganz froh, dass Clemens Martin Auer nicht mehr Impfbeauftragter ist. Den eigentlichen Grund für dessen Abberufung in der Debatte um die Impfstoffbeschaffungen kann der FPÖ-Chef freilich nicht nachvollziehen: Die "Ausreden" von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), wonach sie die Details nicht kannten, "sind mehr als faul", befand Hofer. Mit dem Spitzenbeamten Auer sei ein Schuldiger "ausgemacht und an den Pranger gestellt" worden.

Insgesamt fehlen Hofer Antworten der türkis-grünen Regierung, wie es nach der Krise weitergeht, etwa wie man den Bundeshaushalt wieder fit machen könne. Hofer forderte Investitionen in die "Energiewende", den Ausbau der Schienen-, aber auch Straßen-Infrastruktur, aber auch Investitionen in die Luftfahrt.

(APA)