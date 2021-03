Deutschland verlängert Grenzkontrollen zu Tirol um zwei Wochen

Noch kurz davor drängte Tirols Landeshauptmann Platter auf eine Aufhebung der Einreisebeschränkungen - vergeblich.

Deutschland verlängert seine stationären Kontrollen an der Grenze zu Tirol sowie zu Tschechien um weitere zwei Wochen. Das teilte ein Sprecher des deutschen Innenministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagte dem "Münchner Merkur": "Wir haben die Hoffnung, dass wir die Kontrollen zu Österreich etwas früher beenden können, vielleicht sogar noch im Laufe des März."

Dazu werde man die Maßnahmen zum Infektionsschutz und zur Eindämmung des mutierten Virus in Tirol genau beobachten, so Seehofer. Am Donnerstag trifft Seehofer Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Berlin.

Deutschland hatte Tschechien, die Slowakei und weite Teile Tirols Mitte Februar zu sogenannten Virusvariantengebieten erklärt. Von dort dürfen aktuell nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es etwa für Lastwagenfahrer und Grenzgänger mit systemrelevanten Berufen. Sie müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Platter: Südafrika-Variante zurückgegangen

Kurz vor der Entscheidung Deutschlands hatte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) noch auf eine Aufhebung der Einreisebeschränkungen und der damit einhergehenden Grenzkontrollen gedrängt. "Nur mehr 3,5 Prozent aller Covid-Infektionen in Tirol sind auf die südafrikanische Variante zurückzuführen. Die Zahlen zeigen, dass Tirol alles unternommen hat, um die südafrikanische Mutationsvariante einzudämmen", sagte Platter am Mittwoch und ortete eine "Ungleichbehandlung".

Denn zuletzt war etwa bekanntgeworden, dass die Südafrika-Mutation im Saarland bei rund 15 Prozent liegt - also um ein Vielfaches höher als in Tirol. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich diesbezüglich besorgt gezeigt. "Ich hoffe, dass es nun bald auch in Deutschland ein Einsehen gibt, denn diese Ungleichbehandlung ist durch nichts mehr zu rechtfertigen", schlussfolgerte Platter. Tirol verzeichne nur mehr 67 aktiv positive Südafrika-Covid-Fälle. Der Höchstwert habe Anfang Februar 193 betragen, heute habe man es nur mehr mit einem Drittel davon zu tun, so der Landeshauptmann. In den vergangenen drei Tagen habe es zudem nur mehr zehn neue Fälle gegeben. 100 Prozent aller Covid-Positiven würden überdies in Tirol sequenziert.

Auch Bayerns stellvertretender Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte ein Ende Kontrollen gefordert. Er verwies gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" (Mittwoch-Ausgabe) darauf, dass die Grenzregion ein gemeinsamer Wirtschaftsraum sei. "Berlin muss deshalb zumindest die Grenzkontrollen zum 17. März aufheben", so Aiwanger. Diese Botschaft habe er so auch an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weitergegeben.

(APA)