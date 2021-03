Demi Lovato spricht über Missbrauchserfahrungen

Dancing with the Devil

In einer Dokumentation auf Youtube gibt die Musikerin weitere schockierende Einblicke in der Nacht ihrer Überdosis aber auch in ihre Vergangenheit als Disney-Kinderstar.

In der Youtube-Dokumentation "Demi Lovato: Dancing with the Devil" hat Sängerin Demi Lovato einige schreckliche Erfahrungen öffentlich gemacht. So etwa ihre Überdosis im Jahr 2018, infolge derer sie drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt erlitt und noch heute mit den Folgeerscheinungen zu kämpfen hat.

Jetzt wurde außerdem bekannt, dass sie in der Nacht der Überdosis von ihrem Drogendealer vergewaltigt wurde. "Ich hatte nicht nur eine Überdosis. Ich wurde ausgenutzt", sagt die 28-Jährige dabei in der Dokumentation. "Ich wurde buchstäblich zum Sterben zurückgelassen, nachdem er mich benutzt hatte."

Doch das war nicht die einzige Erfahrung mit sexuellem Missbrauch, die die Sängerin machen musste, erklärt sie weiter. "Als ich ein Teenager war, war ich in einer sehr ähnlichen Situation. Ich verlor meine Jungfräulichkeit bei einer Vergewaltigung." Als sie in den späten 2000er-Jahren für den Disney Channel arbeitete, wurde sie von einer Person vergewaltigt, die sie danach immer wieder sehen musste. Außerdem habe es keine Konsequenzen für die Person gegeben, als sie das Vergehen öffentlich gemacht hatte.

Die erste Folge der YouTube-Dokumentation "Demi Lovato: Dancing with the Devil" wird am 23. März veröffentlicht.

