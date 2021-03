Hannes Reichelt beendet Ski-Karriere

Der 40-jährige Salzburger gab das Ende seiner Karriere bekannt. Nach einem Kreuzbandriss schaffte Reichelt den Anschluss nicht mehr.

Hannes Reichelt hat am Mittwoch beim alpinen Ski-Weltcup-Finale in Lenzerheide das Ende seiner aktiven Karriere als Skirennsportler bekanntgegeben. Der 40-jährige Salzburger holte bei der WM 2015 Gold im Super-G, sicherte sich in der Saison 2007/2008 den Super-G-Weltcup und gewann insgesamt 13 Weltcuprennen, darunter auch die Abfahrt in Kitzbühel im Jahr 2014.

(APA)