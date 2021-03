Das Arbeitslosengeld soll neu gestaltet werden – aber wie?

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Die Coronakrise lässt den Staat wieder verstärkt einspringen. Ein Blick in die EU-Länder zeigt aber unterschiedliche Herangehensweisen bei der Arbeitslosenhilfe. Abgebildet ist eine Warteschlange vor einem Covid-Testzentrum in Kopenhagen, Dänemark (Archivbild) • imago images/Ritzau Scanpix

Nach der Krise will Minister Kocher die Bezüge für Arbeitslose ändern. Vorschläge liegen einige auf dem Tisch.

Es wird eine Zeit kommen, in der Corona nicht mehr die Tagesordnung dominiert. Arbeitsminister Martin Kocher, der auf einem ÖVP-Ticket in der Regierung sitzt, hat sich für die Zeit nach der Krise einen Umbau des Arbeitslosengeldes vorgenommen. Das bekräftigte er am Dienstagabend im ORF-„Report“. Es sei wichtig, alle Vorschläge zu diskutieren, sagte Kocher, nannte aber einmal mehr seine Präferenz: „Ein degressives Modell, mit einem höheren Arbeitslosengeld am Anfang, scheint auf den ersten Blick interessant.“