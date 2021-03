Impfpass und Exportverbote gegen „Krise des Jahrhunderts“

Ursula von der Leyen droht Drittstaaten, die selber Impfstoffe herstellen, mit einem Stopp der Ausfuhren aus der Union. Mit einem „Digitalen Grünen Zertifikat“ will sie das Chaos zwischen den EU-Mitgliedsländern bei Öffnung und Schließung der Grenzen beenden.

Mit ungewohnt scharfer Kritik am bisherigen Lieferdesaster von AstraZeneca und einer Warnung an Drittstaaten, die keine Vakzine an die Union liefern, kündigte Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, am Mittwoch eine härtere Gangart in der Bewältigung der Impfkrise an. „Es geht darum, dass Europa seinen fairen Anteil erhält“, sagte von der Leyen anlässlich der Vorstellung ihres Vorschlages eines EU-Impfpasses, der so allerdings nicht heißen darf, sondern den sperrigen Namen „Digitales Grünes Zertifikat“ tragen und bis zu Beginn der Sommerferien in Kraft sein soll. „Wir sind in der Krise des Jahrhunderts. Ich schließe nichts aus.“