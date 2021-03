„Wir können damit die frühesten Stufen der menschlichen Entwicklung untersuchen“: Jose Polo von der Monash University vor Bildern der in seinem Labor entstandenen Blastoiden.

Australische Forscher konnten menschliche Hautzellen reprogrammieren – zu Strukturen, die den Blastozysten ganz ähnlich sind, die wir alle einmal waren. Das wirft auch ethische Fragen auf.

Am Anfang ist jedes Tier nichts als eine befruchtete Eizelle. Diese teilt sich, aus einer werden zwei Zellen, aus zwei werden vier, dann acht und so weiter. Wenn es 16 bis 32 Zellen sind, formen diese eine Kugel, die an eine Maulbeere erinnert und darum Morula genannt wird.