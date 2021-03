Völlig schwerelos – und verdummt? Wie ein Marsflug wirken würde

Ein Experiment zeigt, welche kognitiven Fähigkeiten leiden, wenn der Körper lange keiner Gravitation ausgesetzt ist.

Astronauten müssen viel aushalten. Sie leben lange Zeit auf engstem Raum miteinander, können sich kaum rühren, sind eingesperrt in einer unnatürlichen Umgebung. Bei ihrer Arbeit treffen sie laufend im Team Entscheidungen, bei denen es um den Erfolg der Mission und ihr eigenes Überleben geht. Also müssen sie bei klarem Verstand bleiben – was keineswegs ausgemacht ist. Denn die Schwerelosigkeit bewirkt, dass sich das Blut in den Gefäßen anders verteilt und mehr Körperflüssigkeiten in den Kopf fließen. Was zu strukturellen Veränderungen im Gehirn führt: Es verschiebt und verdichtet sich nach oben hin, die graue Materie nimmt ab, das Kleinhirnmark zu. Nachweisen ließ sich das schon bei den Mitarbeitern der internationalen Raumstation ISS, die meist nicht länger als ein halbes Jahr im Erdorbit bleiben.