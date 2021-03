Wann ist ganz Österreich geimpft?

(c) REUTERS (LEONHARD FOEGER)

Zehn Millionen Impfdosen sollen innerhalb der EU wieder ein Gleichgewicht herstellen. Kanzler Kurz braucht dafür aber die anderen Mitgliedstaaten.

Grundsätzlich bleibt Sebastian Kurz dabei: Jede Person, die das möchte, soll in Österreich bis Ende Juni eine Impfung erhalten. Dabei gab es zuletzt noch Zweifel am Zeitplan. Der Kanzler hatte sie selbst geschürt: Die Impfstoffe seien von der Steuerungsgruppe auf EU-Ebene intransparent und nicht nach Bevölkerungsschlüssel verteilt worden. Der Impfbeauftragte im Gesundheitsministerium, Clemens Martin Auer, musste daher seine Agenden abgeben. Am Mittwoch sprach Kurz mit EU-Ratspräsident Charles Michel und einigen Regierungschefs über die Impfstoff-Verteilung: Österreich könnte nun von einem Ausgleichmechanismus profitieren.