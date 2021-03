Bayerns Pflichtsieg, Chelseas Show

Bayern hatte mit Lazio Rom keine Mühe, siegte mit 2:1 und steht im Viertelfinale. Chelsea zeigte Atletico Madrid die Grenzen auf, siegte klar mit 2:0 - die „Blues“ blühen unter Thomas Tuchel weiter auf.

München/London. Auch ohne Kapitän Manuel Neuer ist Titelverteidiger FC Bayern mit einem standesgemäßen Sieg in das Viertelfinale der Champions League eingezogen. Drei Wochen nach dem 4:1 bei Lazio Rom gewannen die Münchner durch ein 2:1 auch das Achtelfinal-Rückspiel. David Alaba spielte durch, Robert Lewandowski (33./Foulelfmeter) und der für diesen später eingewechselte Eric Maxim Choupo-Moting (73.) erzielten die Tore für den deutschen Rekordmeister. Bei seinem dritten Bayern-Einsatz war Alexander Nübel als Vertreter des erkälteten Neuer im Münchner Tor nahezu beschäftigungslos, musste aber noch das späte Gegentor von Marco Parolo hinnehmen (82.).

Nach dem klaren Sieg in Rom verwaltete das Starensemble von Trainer Hansi Flick den Vorsprung nicht nur, sondern dokumentierte mit einem weiteren Sieg und dem Rekord von nun 19 Viertelfinal-Teilnahmen seine gute Form. Flick konnte nach der Pause mehrfach wechseln und die Belastung dosieren.

Gespannt blicken die Münchner der Auslosung von Viertel- und Halbfinale am Freitag in Nyon entgegen. Dort können Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, FC Porto und Chelsea als mögliche Gegner zugelost werden.

Tuchels Fußball passt zu West London

Chelsea entzauberte den Offensiv-Drang von Atletico Madrid, nach dem 1:0 im Hinspiel avancierte das Rückspiel in London zu einem Lehrspiel. Die Mannschaft von Thomas Tuchel verteidigte, konterte - und bewies, dass sich in den vergangenen sieben Wochen seit seinem Amtsantritt alles ins Positive verwandelt hat an der Stamford Bridge. Chelsea gewann mit 2:0, Atletico hatte nicht den Funken einer Chance.

Ein Fluch hielt: Luis Suárez hat seit 2016 in der Champions League kein Auswärtstor mehr geschossen.

Die Londoner präsentierten sich gegen Atletico von Beginn an als stärkere Mannschaft, das erste Tor durch Hakim Ziyech (34.) entsprang einem Konter über Kai Havertz und Timo Werner. Spaniens Tabellenführer schaffte es in keiner Phase der Partie, echten Druck zu entwickeln. Von einer Wende waren die "Colchoneros" weit entfernt, Chelsea wirkte bis zum Schlusspfiff gefährlicher und beseitigte durch das Tor von Emerson (94.) die letzten Zweifel. Davor hatte Atleticos Stefan Savic nach einer Ellbogenattacke gegen Antonio Rüdiger die Rote Karte gesehen (81.).

Chelsea blieb damit auch im 13. Spiel unter Trainer Tuchel ungeschlagen.