Impfstoffbestellungen: Opposition lädt Kurz in Kleinen U-Ausschuss

Die Oppositionsparteien haben Fragen an den Bundeskanzler.

Der Bundeskanzler sei der Hauptverantwortliche für das Pandemie-Krisenmanagement und müsse daher "den Abgeordneten Rede und Antwort stehen“, meint die Opposition. Auch die Causa um den österreichischen FFP2-Maskenhersteller Hygiene Austria wird Thema sein.

SPÖ-Fraktionsführerin Karin Greiner, die ursprünglich einen SPÖ-Ladungsantrag angekündigt hatte, appellierte an die Grünen, mit der Opposition mitzugehen und den Antrag zu unterstützen. "Der Skandal rund um die Hygiene Austria, mit den engen Kontakten direkt ins Büro des Bundeskanzlers, sowie das Versagen des Kanzlers bei der Impfstoffbeschaffung sind Grund genug dafür, dass Kurz in den kleinen Untersuchungsausschuss kommt. Es gibt viele Fragen an ihn und er muss uns Parlamentariern Rede und Antwort stehen."

Impfstoffbeschaffung zur „Chefsache“ erklärt

"Bundeskanzler Kurz hat sämtliche Corona-Maßnahmen, also auch die Beschaffungen, quasi zur 'Chefsache' erklärt, für Hygiene Austria hat er sogar das Promi-Testimonial gespielt, keinen Medientermin hat er ausgelassen, um sich als 'Erlöserkanzler' zu präsentieren. Deshalb soll er jetzt dem Unterausschuss auch Rede und Antwort stehen", begründet Wolfgang Zanger von der FPÖ das Ansinnen der Opposition.

Ähnlich argumentiert auch Douglas Hoyos von den NEOS. "Diesem Bundeskanzler fehlt es an Leadership. Erst erklärt die Impfstoffbeschaffung zur Chefsache, danach will er von den nicht abgerufenen Impfstoffen nichts gewusst haben und schiebt die Schuld auf Beamte. Auch bei der Hygiene Austria gibt es eindeutige Verstrickungen und geheime Ministerratsbeschlüsse."

(APA)