Wenn Daniel Düsentrieb die Wirtschaftskammer attackiert

So stellen sich die Neos den Geldschatz der Wirtschaftskammer vor.

Die Neos fordern Harald Mahrer auf, den Geldspeicher der Wirtschaftskammer zu öffnen. Über Wirtschaftspolitik wie bei Micky Maus.

Als einst der Euro eingeführt wurde, verteilte man in den Schulen Micky-Maus-Hefte. Keine gewöhnlichen Hefte. Vielmehr hatten sich die kreativen Notenbanker überlegt, wie man diese gravierende währungspolitische Veränderung jenen näherbringt, die es nicht so mit der Wirtschaft haben. Jugendlichen etwa. Da badete Onkel Dagobert in Euros, und allen war klar, dass das mit der neuen Währung nur gut sein kann.